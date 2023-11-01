Йемен попытался нанести ракетный удар по израильским силам в секторе Газа

Йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы), захватившие власть на севере страны, заявили о нанесении ракетного удара по израильским силам "на оккупированных палестинских территориях". Минобороны Йемента опубликовало в соцсетях видео запуска ракет.

В то же время армия обороны Израиля заявила, что сбила беспилотники и ракеты Йемена над Красным морем. При этом по крайней мере одна ракета, запущенная с территории Йемена, упала в иорданской пустыне.

Накануне хуситы уже пытались атаковать армию Израиля, но также не достигли цели.