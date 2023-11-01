Совратившая ученика южноуральская учительница уволилась из школы

Учительница из Челябинской области, которую подозревают в совращении девятиклассника, уволилась из школы. Как пишет издание Ural Mash, сегодня, после начавшейся шумихи, 26-летний педагог написала заявление по собственному желанию.

Ранее стало известно, что в полицию на нее пожаловался собственный муж и рассказал, что еще в мае она привела домой 15-летнего ученика и переспала с ним. Уголовное дело завели только в октябре, девушка при этом продолжала работать в школе и вести занятия, в том числе, у того самого подростка.

Напомним, в мае произошел другой скандал - как выяснилось, в екатеринбургской спецшколе №124 детей якобы заставляли избивать и насиловать друг друга. Об ужасах "наказаний", будто бы инициированных одним из педагогов, рассказали сами воспитанники. После этого директора заведения отстранили от должности. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков настаивал, что в учреждении нет никаких серьезных нарушений, однако следователи возбудили уголовное дело, двоих учащихся отправили под арест.