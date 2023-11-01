01 Ноября 2023
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Экс-депутата Екатеринбургской гордумы Боровика могут привлечь за дискредитацию ВС

Бывшего депутата Екатеринбургской городской думы Евгения Боровика могут привлечь за дискредитацию Вооруженных Сил России. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.
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Как рассказал Альшевских на своей странице в соцсети, он обратился к правоохранителям, изучив страницу Боровика. Те провели проверку и нашли в постах экс-депутата признаки дискредитации армии и мелкого хулиганства.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дел. Кроме этого, Роскомнадзор заблокирует страницу Евгения Боровика за "размещение материалов антироссийской направленности".

"В сортах экстремистов не разбираюсь", - коротко прокомментировал Андрей Альшевских.

Напомним, в 2018 году Боровик покинул Россию "на неопределенный срок" на фоне разбирательств с Ксенией Собчак. Сообщалось, что он находится во Франции. Буквально через месяц Боровик вернулся в Екатеринбург.

Теги: Боровик, депутат, страница, ВС


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