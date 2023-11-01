01 Ноября 2023
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Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы за закрытыми дверями лишили двух коллег мандатов

Госдума России в закрытом режиме рассмотрела вопрос о лишении депутатских мандатов Вадима Белоусова ("Справедливая Россия – За правду") и Василия Власова (ЛДПР). Вопрос палата рассматривала два часа и без трансляции в прямом эфире.

Ранее фракции, которые представляли эти народные избранники, дали "добро" на исключение нерадивых депутатов – формальным поводом для лишения мандатов стали прогулы.

Белоусов — соратник и бывший бизнес-партнер экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. В прошлом году Белоусова заочно приговорили к десяти годам колонии строгого режима, оштрафовали на 500 тыс. руб. и лишили ордена "За заслуги перед Отечеством". Суд постановил, что парламентарий получил взятку, которая превышает 3 млрд руб. Он был объявлен в розыск. Белоусов отрицает свою вину. Нахождение народного избранника неизвестно.

Со Власовым же другая история: он заявил, что является активным депутатом и готов объяснить каждое свое отсутствие на служебном посту. А обвинения в свой адрес со стороны однопартийцев объяснил подковерными интригами и желанием лишить его влияния.

Теги: госдума, депутат, мандат


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