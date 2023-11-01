Екатеринбуржцы спустят на воду яхту для кругосветного путешествия

Команда кластерного проекта яхт-клуба "Коматек" - "Вода и Завод" готова отправиться в кругосветное путешествие на титановой яхте. Об этом сообщается в социальных сетях проекта. Подготовительный этап уже завершен. В ближайшее время яхту транспортируют в Волгоград, откуда ей предстоит пройти в Каспийское море.

"Друзья, одним из основных объектов нашего проекта была уникальная титановая яхта. Тогда мы рассказывали, что команда яхты планирует отправиться в кругосветную экспедицию. Этот план казался далеким и нереализуемым, но вот день Х настал. "Екатеринбургская кругосветка" несколько раз меняла свой маршрут и наконец нашла нужный курс. Теперь путь экспедиции созвучен с курсом государства - на Восток", - написали организаторы.

Целью путешествия является установление крепких дружественных и деловых связей с новыми стратегическими партнерами. В рамках первого этапа путь проляжет через Иран в Персидский залив "Из Варяг в Персы". В дальнейшем планируется обогнуть Евразию, а завершить этап в ОАЭ. Организаторы отмечают, что стратегический маршрут, который еще в XVI веке открыл русский путешественник Афанасий Никитин, снова обрел актуальность.

"Геополитические бури долгое время не давали нам начать путешествие, но нашей титановой яхте не страшен никакой шторм! Пока что мы не нашли спонсора экспедиции, поэтому приняли решение идти своими силами. Теперь наш главный партнер — это Господь Бог. Также хотим поблагодарить "Жизньмарт Мини", которые поддержали нашу идею, предоставив продукты", — говорит идеолог экспедиции Николай Паньков.

Кругосветной экспедиции решено было дать название "Восток И Запад", что также созвучно району ВИЗ, с которого и началась эта история.