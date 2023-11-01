Песков назвал "нормальным процессом" возвращение в Россию бизнесменов

Возвращение в Россию крупных бизнесменов из-за рубежа - это нормальный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возвращение Михаила Фридмана.

" Граждане России ездят по всему миру, но Родина у них одна", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Кроме того, Песков обратил внимание, что Фридмана некорректно называть "олигархом", он – "крупный бизнесмен".

В октябре миллиардер заявил, что переехал в Израиль из Великобритании еще неделю назад, но на фоне эскалации в стране поехал в Москву. В Кремле заявили, что возвращение бизнесмена в Россию "не является чем-то необычным".

Сообщалось, что сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин обратился в Следственный комитет с просьбой проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ.