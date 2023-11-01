На стройке в Екатеринбурге рабочий упал в подвал: мужчина в коме

В Екатеринбурге рабочий получил тяжелые травмы на стройке многоквартирного дома. Прокуратура и СК начали проверки.

Читайте также: СК возбудил дело после гибели приезжего рабочего в Екатеринбурге

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось сегодня на территории строящегося дома №96/2 по улице Краснолесья в уральской столице. По предварительной информации, мужчина, трудившийся подсобным рабочим, упал с первого этажа в подвал.

Пострадавший был доставлен в больницу. Предварительно у него диагностирован перелом основания свода черепа и шейного отдела позвоночника. Сейчас он находится в коме.

В данный момент прокуроры устанавливают лицо, отвечающее за контроль по соблюдению техники безопасности при строительстве дома.

"При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - пообещали в ведомстве.

Свою проверку также начал Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, речь может идти о статье 216 УК РФ – "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".

Для определения тяжести вреда, полученного пострадавшим, проведут судебно-медицинскую экспертизу. По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как уточнили в управлении МВД по Екатеринбургу, сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №8 от бригады "скорой помощи". Полицейские уже установили личность пострадавшего – это гражданин Узбекистана 1997 года рождения. Он госпитализирован в 36-ю ЦГБ.