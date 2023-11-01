На стройке в Екатеринбурге рабочий упал в подвал: мужчина в коме

01 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

На стройке в Екатеринбурге рабочий упал в подвал: мужчина в коме

В Екатеринбурге рабочий получил тяжелые травмы на стройке многоквартирного дома. Прокуратура и СК начали проверки.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось сегодня на территории строящегося дома №96/2 по улице Краснолесья в уральской столице. По предварительной информации, мужчина, трудившийся подсобным рабочим, упал с первого этажа в подвал.

Пострадавший был доставлен в больницу. Предварительно у него диагностирован перелом основания свода черепа и шейного отдела позвоночника. Сейчас он находится в коме.

В данный момент прокуроры устанавливают лицо, отвечающее за контроль по соблюдению техники безопасности при строительстве дома.

"При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - пообещали в ведомстве.

Свою проверку также начал Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, речь может идти о статье 216 УК РФ – "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".

Для определения тяжести вреда, полученного пострадавшим, проведут судебно-медицинскую экспертизу. По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как уточнили в управлении МВД по Екатеринбургу, сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №8 от бригады "скорой помощи". Полицейские уже установили личность пострадавшего – это гражданин Узбекистана 1997 года рождения. Он госпитализирован в 36-ю ЦГБ.

Теги: стройка, рабочий, подвал, прокуратура, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}