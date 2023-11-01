01 Ноября 2023
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Фото: www.admhmao.ru

Тюменские компании презентуют свои товары на Международной выставке "Пищевая промышленность"

Тюменские компании презентуют свои товары на 25-й Центрально-Азиатской Международной выставке "Пищевая промышленность" – Foodexpo Qazaqstan 2023, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В выставочном центре "Атакент" в Алматы производители и дистрибьютеры из Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры представляют совместный стенд.

В экспозиции участвуют компании: "Тюменские аэрозоли" — кислородные баллончики и коктейли, пищевые масла, смазки для оборудования и дезинфицированные средства, "Дрим" — дезинфекция, дезинсекция и дератизация, ЗБН "Биовек" — безалкогольные напитки и соусы, "Айронэкс" — оборудование для общепита, НРКК "Санта -Мария" — производство рыбных консервов, "Регион-К" — производство дикоросов (варенье, джем, маринованные и сушеные грибы), ИП Исангильдина К. М — кондитерские изделия.

Всего на выставке, которая проходит с 1 по 3 ноября, представлены более 33 стран мира.

Участие тюменских предприятий организовано Центром поддержки экспорта Инвестиционного агентства Тюменской области при содействии Торгово-промышленной палаты региона в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Теги: выставка, пищевая промышленность, Атакент


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