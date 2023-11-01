Муфтий Татарстана попросил о снисхождении для участников погромов в Махачкале

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин призвал проявить снисхождение к участникам беспорядков в Махачкале из-за того, что погромы спровоцировали из-за рубежа.

"Случай в Дагестане — так же чистой воды провокация, которую используют западные спецслужбы, играя на чувствах верующих людей. Они хотят изнутри разрушить нашу страну, стравить между собой представителей разных национальностей и религий", - цитирует муфтия РИА Новости.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил: "Снисхождения не будет никому из виновных, по многим фактам уже возбуждены уголовные дела. Допускаю, конечно, что в толпе оказались и случайные люди, которые пришли с искренними переживаниями о палестинцах, поэтому в каждом случае будем разбираться индивидуально. Но каждый, кто вчера отличился, получит по заслугам".

По последним данным, задержаны 15 участников погромов в махачкалинском аэропорту. При этом участвовали в них не менее тысячи человек. 29 октября толпа ворвалась в аэропорт, перепугала сотрудников, поломала имущество, требовала выдать пассажиров рейса из Тель-Авива.