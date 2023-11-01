В Воронеже наказаны мобилизованные, пытавшиеся заработать на продаже вооружения

Воронежский суд вынес приговор двум мобилизованным, пытавшимся заработать на продаже вооружения.

В конце 2022 г. Алексей и Сергей (их фамилии называются, но данные действующих военнослужащих не подлежат раскрытию) нашли тяжелый крупнокалиберный пулемет и ленту с бронебойно-зажигательными патронами в боевой машине, прибывшей на ремонт из зоны СВО, и в предновогоднюю ночь решили продать оружие знакомому, пишет "Ъ". Тот сообщил о сделке в ФСБ.

Отягчающими обстоятельствами суд признал действия военных в состоянии опьянения и в период мобилизации, смягчающими — наличие у каждого малолетнего ребенка и способствование раскрытию преступления. Организатор сделки Алексей получил восемь с половиной лет колонии строгого режима со штрафом в 400 тыс. руб. Его взяли под стражу в зале суда (ранее военнослужащий находился под наблюдением командования). Сергей получил шесть с половиной лет условно с испытательным сроком в три года и штрафом 350 тыс. руб. Он останется в части.

Напомним, в августе выяснилось, что в Москве рассмотрят первое уголовное дело о нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию России, совершенное после начала специальной военной операции. Двух старших офицеров российской армии обвиняют в том, что они не смогли предотвратить обстрел ВСУ своей части, в том числе склада боеприпасов в Белгородской области. В результате взрывов погибли семеро военнослужащих и было уничтожено 15 единиц различной военной техники.

Расследование началось весной 2022 г. из-за ракетного обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) военных в Белгородской области. Нападение врага, решили следователи, произошло из-за недостаточного прикрытия воздушного пространства в приграничной зоне средствами ПВО. В результате атаки погибли семь военнослужащих, 43 человека получили ранения и контузии, уничтожено 15 и повреждено 30 единиц техники на общую сумму 89 млн руб. Из-за этого военные следователи впервые в современной истории применили вторую часть статьи 340 УК РФ, предусматривающую до десяти лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что единственным обвиняемым стал офицер, находившийся во время налета на боевом дежурстве. По версии следствия, имея все возможности для предотвращения атаки ВСУ, он допустил причинение серьезного ущерба обороноспособности страны. Фигурант уголовного дела, по версии следствия, не только ошибся лично, но и допустил серьезные просчеты в организации боевой службы вверенного ему подразделения. Сам офицер вину не признает.