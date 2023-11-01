Шойгу: Российская ПВО сможет сбить все украинские F-16 примерно за 20 дней

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские средства ПВО, если отталкиваться от опыта СВО, могут сбить все запланированные к поставке Киеву истребители F-16 примерно за 20 дней.

Выступая на селекторном совещании в Минобороны, Шойгу сообщил, что расчеты ПВО за месяц уничтожили свыше 1,4 тысячи средств нападения противника, среди них 37 самолетов и 6 ракет ATACMS.

По словам министра, "37 самолетов – это почти в 2 раза больше того количества, которое гарантированно обещано поставкам Украине по самолетам F-16". То есть при такой работе ПВО они будут уничтожены примерно за 20 дней, подчеркнул Шойгу.

Напомним, ранее правительство Норвегии пообещало передать Украине американские истребители четвертого поколения F-16, став третьей страной после Дании и Нидерландов, принявшей такое решение. Washington Post со ссылкой на украинские источники сообщила, что первая группа украинских пилотов завершит обучение на американских истребителях F-16 не ранее следующего лета.