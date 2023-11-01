В Екатеринбурге задержан грабитель, похитивший деньги и золото во время ролевых игр

В Екатеринбурге задержан мужчина, ограбивший знакомую во время ролевых игр. Сейчас полиция устанавливает потерпевших.

Напомним, в октябре екатеринбурженка пошла на свидание с новым знакомым из интернета. Немного прогулявшись, пара решила отправиться в квартиру девушки для общения в более интимной обстановке. Мужчина предложил спутнице ролевые игры, на что та согласилась, однако после связывания последовали удар и угрозы. Приказав сидеть тихо, грабитель собрал по дому золото, деньги, банковскую карточку и скрылся.

Как сообщили Накануне.RU в управлении МВД по Екатеринбургу, сыщикам удалось быстро установить личность подозреваемого – им оказался 37-летний житель Тюмени. Оказалось, что он уже находился в федеральном розыске за уклонение от административного надзора. Больше того, ранее мужчина был судим за кражу, незаконный оборот оружия и побег из колонии.

Накануне, 31 октября, злоумышленник был задержан в Кировском районе и помещен под стражу. Против него возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Грабеж".

У полицейских есть основания считать, что от тюменца могли пострадать и другие женщины – он мог похищать деньги и ценности у своих подруг, с которыми знакомился через соцсети. Правоохранители просят всех, кто мог стать жертвой задержанного, обращаться в органы внутренних дел, телефоны для связи: (343) 356-42-04 или 102 (02).

Также потерпевшие могут лично обращаться в отдел полиции №4 Ленинского района Екатеринбурга на улице Бардина, 41.