В Екатеринбурге не стали арестовывать мигранта, обвиняемого в избиении жены

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отпустил мигранта, которого обвиняли в избиении своей супруги. Сообщалось, что мужчина якобы бил жену головой об дверь подъезда.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, обвиняемый проходил по 105 статье за покушение на убийство, однако суд отказал в аресте.

Напомним, инцидент произошел 26 октября у подъезда дома на улице Крестинского. 22-летняя женщина решила не обращаться в полицию из-за инцидента, списав внезапную агрессию супруга на ссору.