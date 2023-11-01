Депутат Тедеев о цифровом рубле: "Мы должны стать баранами"

Депутат парламента Северной Осетии Дзамболат Тедеев выступил категорически против внедрения цифрового рубля. Видео его выступления размещено в соцсетях.

"Как можно говорить о том, что деньги имеют срок годности? Если я их сегодня заработал и не хочу потратить, а срок прошел, вы что, должны их обнулить, а я должен начинать все заново? Почему государство принимает решение, на что мне их потратить? Какое ему дело до моих денег, которые я кровно заработал? Например, ребенок хочет пойти на футбол, а ему говорят: нет, только на борьбу. Если я хочу хранить свои деньги наличными, почему вы меня ограничиваете? Может, вы за меня еще решите, что в чем мне ходить? Вы нас лишаете права выбора. А мы должны быть баранами", - заявил Тедеев.

Он сказал, что понимает, что спикер парламента республики озвучивает не свою инициативу, а передает новости из Москвы, но это обессмысливает работу парламента. Если кто-то решает за людей, то и парламенту можно не работать, раз за него уже все решили.

"К счастью, в России есть не только социум, но и народ, прекрасно понимающий, что под видом цифрорубля введут систему социального рейтинга, лишающего людей человеческих прав", - написало Родительское движение Калужской области, комментируя позицию главы Общественной палаты РФ Лидии Михеевой, что социуму придется принять введение цифрового рубля.

Характерно, что секретарь организации, призванной обсуждать с обществом разные инициативы, недавно заявила, что за людей уже все решено и им "придется" это принять.