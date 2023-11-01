01 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Перми десятилетние подростки жестоко избили сверстника: мальчика увезла в больницу "скорая"

В Перми малолетние хулиганы после занятий вымогали деньги у сверстников. О произошедшем рассказала мать одного из пострадавших школьников в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным telegram-канала "ЧП Пермь", инцидент произошел 24 октября, на территории школы №136, после занятий второй смены. Десятилетние ученики сильно избили одного из детей. Школьник снял хулиганов на видео, за это они, осыпая ученика матом, нанесли ему удары. На видео, которое мы не можем опубликовать, слышно, как ребенок кричит и плачет. Он падает на землю, и говорит, что ему сломали руку. Нападавшие требовали удалить записи.

Мать ребенка сообщила, что домой ее сын пришел в полуобморочном состоянии, весь в крови, в синяках, грязный, в порванной верхней одежде. Его на "скорой помощи" экстренно доставили в больницу.

Теги: школьники, драка, вымогательство


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