01 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации

ОАК подняла в воздух обновленный Ил-96

Обновленный вариант широкофюзеляжного самолета Ил-96 совершил первый полет – в воздух подняли опытный образец Ил-96-400М, собранный на ВАСО, подразделении "Ил" (входит в ОАК).

Конструкторы проверили устойчивость и управляемость самолета, работоспособность его систем, силовых установок, радиотехнических средств захода на посадку.

"Программа испытаний прошла в штатном режиме, была подтверждена стабильная работа российских систем и оборудования, большинство из которых изготовлены предприятиями госкорпорации Ростех", - говорится в сообщении ОАК.

Самолет пилотировал экипаж: командир воздушного судна, шеф-пилот ПАО "Ил", заслуженный летчик-испытателя РФ Сергей Сухарь, заслуженный летчик-испытатель РФ Игорь Зинов, заслуженный штурман-испытатель РФ Сергей Горемыкин, бортинженер-испытатель 1 класса Павел Литвяков, бортовой электрик-испытатель Дмитрий Семенов. Полет проходил на высотах до 2000 метров, скорости до 390 км/час и продолжался 26 минут.

Модернизированная версия Ил-96 отличается от своего предшественника удлиненным на 9,35 м фюзеляжем, более мощными двигателями ПС-90А1 и вмещает до 370 пассажиров.


Между тем, еще в прошлом году ОАК не рассчитывала на массовое производство обновленных Ил-96. В августе 2022 года глава корпорации Юрий Слюсарь заявил журналистам, что по производству самолета решение пока не принято, "если и будем делать [Ил-96], максимум 2-3 штуки в год".

В первые месяцы после начала военной спецоперации РФ на Украине о возможности восстановить производство Ил-96 говорил и глава Ростеха Сергей Чемезов, и на тот момент вице-премьер Юрий Борисов (теперь занимает пост главы Роскосмоса).

Самолеты были сняты с производства из-за низкой топливной эффективности, в которой Ил-96 с текущими двигателями проигрывает конкурентам из Boeing и Airbus.

Теги: ил-96-400м, испытательный полет, ил, оак


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