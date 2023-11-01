Глава Минцифры поддержал возможное создание в России кибервойск

Глава Минцифры Максут Шадаев поддерживает идею о создании кибервойск.

Он поддерживает начинание, если это не коснется вопроса отсрочки от службы в армии для специалистов аккредитованных IT-компаний, приводит "Интерфакс" слова Шадаева.

Напомним, еще в марте 2022 г. замглавы Минпромторга Василий Шпак предложил подумать о создании в России кибервойск и гособоронзаказа в этой сфере. По его словам, разработчики могли бы, не получив отсрочку от армии, а получив занятость, "приносить пользу своей стране, развивая в себе свои патриотические качества".

"После этого, я надеюсь, они бы десять раз подумали перед тем, как покидать пределы родины в погоне за длинным рублем в иностранных компаниях", - сказал Шпак.