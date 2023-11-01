Чаще всего в ДТП с электросамокатами гибнут сами водители электросамокатов - статистика

Число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ: гироскутеры, моноколеса и др.) выросло с начала года в три раза - до 2647, это на 215,9% больше по сравнению с девятью месяцами 2022 года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Научного центра безопасности дорожного движения МВД.

В ДТП с СИМ погиб 31 человек – это на 63% больше чем в прошлом году. Среди погибших трое детей до 16 лет.

Чаще всего жертвами в таких авариях становятся сами управляющие электросамокатами.

Больше всего аварий происходит в Москве, Тюменской области, Санкт-Петербурге, Красноярском крае и Нижегородской области.