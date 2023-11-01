01 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Половина российских блогеров продолжают зарабатывать в Instagram*

48% российских блогеров признались, что зарабатывают сейчас в Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежащая Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ). Но если Роскомнадзор заблокирует VPN-сервисы, то большинство из них перейдут в Telegram. Об этом говорят результаты исследования приложения "Шерри" совместно с Perfluence и WildJam, данные которого приводит издание Sostav.

Согласно ответам, 50% блогеров намерены перевести свою аудиторию в Telegram, 44% рассматривают "ВКонтакте". Реже назывались YouTube и "Дзен". Если они не переедут на другие площадки, то 19% полностью потеряют свой доход, а 37% - частично.

Специалисты выяснили, что самыми популярными вариантами заработка у блогеров стали реклама других инфлюенсеров и брендов по модели CPA (71%) и размещение коммерческих публикаций (34%). CPА-система предполагает работу с промокодами — блогер получает гонорар не за размещение публикации, а за приведенный лид — процент с каждой продажи.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин пишет, что результат опроса говорят о том, что подавляющее большинство блогеров уже так или иначе диверсифицировали свое присутствие на цифровых платформах. При этом "не выстрелила ни одна российская "калька" Instagram".

"На самом деле, я не уверен, что нас в скором времени ожидает тотальная блокировка VPN-сервисов. Но даже если рассматривать это в теории, переориентация блогерского сообщества на российские платформы остается фактом", - написал он, видимо, считая Telegram российским.

Теги: блогер, соцсеть, Instagram


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