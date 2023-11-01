01 Ноября 2023
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Фото: Накануне.ru

В Севастополе сработала система ПВО: "Большое количество разнообразных целей"

В Севастополе сработала система ПВО, воздушная тревога продолжалась два часа.

Глава города Михаил Развожаев уговаривал горожан оставаться в укрытиях.

"Главное — не находиться на открытом пространстве. В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова", - сообщил Развожаев.

Об объявлении тревоги по Республике Крым власти этого региона не объявляли.

Теги: воздушная тревога, севастополь, михаил развожаев


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