01 Ноября 2023
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Фото: AFP 2023 / Mohammed Abed

Несколько российских семей прибыли на КПП "Рафах"

Граждане России ждут разрешения израильской и египетской сторон на выезд из сектора Газа через КПП "Рафах", передает РИА Новости.

По данным агентства, 1 ноября к КПП прибыли люди с двойным гражданством, в том числе несколько российских семей.

Ранее стало известно, что Египет открывает КПП "Рафах" для выезда иностранцев, раненых и сотрудников международных организаций.

Движение ХАМАС опубликовало списки лиц, которые могут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах". Это касается граждан Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Автралии, Болгарии, Индонезии и Иордании.

По информации телеканала Al-Qahera al-Ihbariya, первая группа находящихся в Газе палестинцев с двойным гражданством уже покинула сектор Газа через КПП "Рафах". Сколько человек было в этой группе, не сообщается.

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