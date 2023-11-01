01 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба ЛДПР

Британский словарь Collins объявил словом года ИИ – аббревиатуру искусственного интеллекта

Британское издательство словарей Collins Dictionary, являющееся одним из самых авторитетных институтов в области английской лингвистики, назвало слово года. Им стал AI – краткое обозначение словосочетания "искусственный интеллект" (в русском часто встречается версия ИИ).

"ИИ, который считается следующей великой технологической революцией, пережил быстрое развитие, и о нем много говорили в 2023 году", — говорится в заявлении британского издательства.

Collins Dictionary отмечает, что ИИ одновременно очаровывает и настораживает. "Если компьютеры вдруг станут экспертами в самой человеческой области — языке, что дальше?", - задаются вопросом лингвисты.

В среду в Великобритании стартовал первый Глобальный саммит по вопросам безопасности ИИ. Его проводит премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Теги: слово года, искусственный интеллект, аббревиатура


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