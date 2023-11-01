Свердловской области пообещали сильные снегопады

По данным синоптиков, в этот четверг, 2 ноября, на Среднем Урале ожидаются сильные осадки в виде снега. Спасатели выступили с предупреждением.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, снегопады способствуют ухудшению видимости, образованию заносов и скользкого дорожного покрытия. Уральцам следует соблюдать меры безопасности. Не нужно оставлять открытыми окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия.

Автовладельцам необходимо быть максимально внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. А пешеходам стоит позаботиться о подходящей обуви, передвигаться не спеша и смотреть под ноги, так как снег скрывает ямы и неровности.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи свердловчане могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России – 101 или единому номеру вызова экстренных служб – 112.