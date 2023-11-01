01 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Размер "зон контроля", где не тушат лесные пожары, приблизился к советским нормативам

Параметры так называемых зон контроля, в которых не тушат лесные пожары, значительно приблизились к тем, что были в советское время, заявил замглавы Рослесхоза Алексей Винглинский.

Территория зоны сократилась с 2020 года примерно на треть – с 610 млн гектар до 411 млн гектар. В этом году в зонах контроля тушилось 29% пожаров – это более чем в два раза больше, чем в прошлом году.

"На 2023 год была поставлена цель президентом и правительством: чтобы площадь лесных пожаров не превысила 5,5 млн га. Цель достигнута, огнем пройдено 4 млн га. Но 17 регионов превысили целевой показатель, это Томская область (в 28 раз), Свердловская область (в 26 раз), Алтайский край (в 25 раз)", - сообщил чиновник.

По оперативности тушения пожаров целевого показателя достигнуть не удалось.

"Цель была тушить в первые сутки 79,5% пожаров, фактический уровень – 74,1%", - сообщил Виглинский. 14 регионов подпортили общий показатель, в антилидерах Свердловская, Тюменская области, ХМАО, республики Алтай и Тыва. При этом в 13 регионах вообще не допущено пожаров на землях лесного фонда. В 24 регионах 100% лесных пожаров тушили в первые сутки. Причиной увеличения сроков тушения в Рослесхозе называют все ту же зону контроля, которая теперь подлежит не только наблюдению: "Мы начали тушить пожары в так называемой зоне контроля, оперативность тушения пожаров в отдаленных районах будет ниже".

Большая часть пожаров (более 6 тыс.) приходится на летний сезон, но летом 63% пожаров возникло по причине гроз, а весной и осенью по вине человека происходит 85-97% пожаров. Грозовая активность в этом году значительно превысила многолетние средние показатели.

Теги: зона контроля, лесные пожары, рослесхоз


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