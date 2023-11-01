01 Ноября 2023
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Фото:Накануне.RU

В Америке умер пациент с пересаженным от свиньи сердцем

В Америке умер 58-летний Лоуренс Фосетт – второй пациент, которому пересадили сердце свиньи.

По данным медицинского центра Мэрилендского университета в США, Фосетт – второй человек в мире, которому пересадили сердце генетически модифицированной свиньи. Трансплантация состоялась 20 сентября, мужчина прожил почти шесть недель после операции.

После операции пациент занимался физиотерапией, проводя время с членами семьи и играя в карты со своей женой Энн. В последние дни у его сердца начали проявляться первые признаки отторжения. В итоге Фосетт умер 30 октября.

Напомним, в январе 2022 г. в Балтиморе (штат Мэриленд, США) врачи впервые в мире успешно пересадили пациенту сердце генетически модифицированной свиньи. Спустя три дня после операции 57-летний Дэвид Беннет чувствовал себя хорошо. Впрочем, эксперты отмечали, что пока рано говорить о реальной успешности пересадки – она состоит не только из девятичасовой операции, но и длительной процедуры адаптации. Только если организм мужчины не начнет отторгать донорский орган, можно будет говорить об успехе пересадки.

Известно, что первичного отторжения сердца не произошло. Пациент знал, что операция будет экспериментальной, и нет никаких гарантий, что план сработает, но выбора у него не было: без пересадки мужчину ждала бы неминуемая смерть, а претендовать на человеческое сердце он не мог, поскольку заболевание слишком тяжелое.

Доктор Бартли Гриффит, возглавляющий отделение трансплантологии в медицинском центре Университета Мэриленда, сказал журналистам, что разговор о пересадке пациенту свиного сердца был довольно странным. "Я не был уверен, что Беннет меня понимает, - рассказал Гриффит. – Он спросил: "А я буду хрюкать?"".

Теги: Лоуренс Фосетт, Мэрилендский унгиверситет, США


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Ранее 11.01.2022 12:03 Мск В США провели первую успешную пересадку человеку свиного сердца

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