01 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Туристов, пропавших на реке Вижай, эвакуируют спасатели

Группу из пяти туристов, пропавших накануне во время сплава по реке Вижай, нашла Служба спасения Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Уральцы были найдены в 15 км от поселка Тохта. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Сейчас мужчин эвакуируют к автомобилю спасателей.

Напомним, что группа отправилась на сплав 25 октября и должна была прибыть на место встречи утром 30 числа. Однако даже к вечеру о них ничего не было слышно. Решено было искать туристов, однако на следующий день они сами связались с человеком, который должен был встречать их после сплава. Ранее мы подробно рассказывали о том, что случилось.

"При активном туризме, будь то сплавы или пешие походы в условиях, приближенных к экстремальным, главная задача, которую должен выполнить каждый турист – обеспечить собственную безопасность. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем совершать подобные путешествия, пользуясь услугами официальных туроператоров, которые могут предоставить сопровождение профессиональных инструкторов. Если же вы путешествуете самостоятельно, обязательно регистрируйтесь в МЧС перед походом — это такой же вклад в безопасность, как и медицинская страховка. Если в районе случится чрезвычайная ситуация или с группой не будет связи, спасатели будут знать, сколько людей в нуждаются в помощи", — рассказала директор департамента туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Теги: Вижай, турист, спасатели


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Ранее 31.10.2023 09:14 Мск Группа уральских туристов пропала на сплаве по реке Вижай

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