01 Ноября 2023
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Фото: Р. Нуриев

Наталья Комарова выступит с ежегодным посланием перед общественностью в конце месяца

Губернатор Югры Наталья Комарова отчитается перед депутатами о проделанной работе 30 ноября на заседании окружной думы. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем докладе Наталья Комарова отчитается о результатах деятельности правительства Югры, в том числе по вопросам, поставленным думой ХМАО-Югры, а также основных направлениях инвестиционной политики региона на очередной год.

Отчет губернатора - это комплексный аналитический документ, который содержит результаты деятельности властей, направленной на социально-экономическое развитие округа и на улучшение качества жизни населения. По традиции в конце года глава региона представляет отчет жителям, депутатам и представителям общественности Югры.

Теги: послание, отчет, Наталья Комарова


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