01 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Ингушетии ФСБ задержала призывавших к беспорядкам в аэропорту

ФСБ задержала в Ингушетии нескольких человек за распространение фейков о прибытии рейса из Израиля. Видеозапись с задержанными опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах россияне дают признательные показания и призывают не вестись на провокации.

Газета "Известия" пишет, что задержанные призывали жителей Ингушетии устроить беспорядки и протесты против прибытия граждан Израиля в аэропорт Магас. Один из задержанных сообщил, что узнал об акции в чате "Антиевреи" в одном из мессенджеров.

Напомним, 29 октября толпа мужчин численностью более тысячи устроила погромы в махачкалинском аэропорту. Недовольство людей вызвала новость о том, что якобы в регион прибыл рейс из Израиля. Несмотря на усилия правоохранителей, толпа смогла прорваться на взлетно-посадочную полосу. Спустя время воздушная гавань Махачкалы была освобождена от незаконно проникших туда людей. Возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Задержаны несколько десятков человек.

Ранее президент России Владимир Путин счел, что события в Махачкале инспирированы через соцсети, в том числе с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб.

Теги: ингушетия, фсб, беспорядки, аэропорт


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