01 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Облсуд помог студентке аннулировать кредит на миллион, оформленный мошенниками

Свердловский областной суд помог тюменской студентке аннулировать кредит почти на 1 млн рублей, оформленный мошенниками в ВТБ.

Как сообщали в пресс-службе суда, инцидент произошел год назад, когда студентке ТюмГУ Карине позвонили лжесотрудники банка и сообщили, что на ее имя оформлены кредиты. Чтобы "исправить недоразумения" девушка должна была следовать инструкциям, что лишило ее средств на личной дебетовой карте и привело к кредиту на сумму около 950 тыс. рублей.

Выяснилось, что с банком ВТБ Карина заключила два договора: на 813 тыс. 810 рублей на 60 месяцев под 9,5% и кредитную карту с лимитом на 139 тыс. рублей. Эти средства через несколько минут были переведены мошенникам. В тот же день от ее имени был заключен страховой договор с АО "Согаз" на сумму 153 тыс. 810 рублей, которая была перечислена компании. Все действия проводились дистанционно, использовались устное заявление клиента и СМС-сообщения, подтверждающие простую электронную подпись Карины.

Таким же образом мошенники подписали и другие документы, среди которых были анкета-заявление, согласие на взаимодействие с любыми третьими лицами, заявление на перечисление страховки, распоряжения по счетам кредитного договора и договора кредитной карты.

Полиция возбудила уголовное дело, где Карину признали потерпевшей. Сама же девушка подала иск в Верх-Исетский районный суд к ВТБ с требованием аннулировать договоры. В банке отметили, что студентка сама виновата, что предоставила свои данные злоумышленника, с чем согласился и суд.

Тогда процесс перешел уже в Свердловский областной суд, который встал на сторону потерпевшей. Судья отметил, что именно неосмотрительность банка привела к потере денег Карины, поскольку его сотрудники не усомнились в платежеспособности студентки, одобрили ей крупные кредиты, а позже списали их третьим лицам, не усомнившись в мошеннических действиях. Более того, узнав о происшествии, банк не провел служебную проверку.

Также в суде было установлено, что с номеров телефонов, с которых звонили лже-банкиры, в России было обмануто более 20 граждан. Судебная коллегия признала кредитный договор и договор о выдаче кредитной карты недействительными, и освободил Карину от исполнения обязательств по ним.

Теги: мошенники, кредит, суд, студентка, ВТБ


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