01 Ноября 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

В Москве возбудили уголовное дело после массовой драки подростков у ТЦ

Трое несовершеннолетних задержаны после массовой драки на парковке торгового центра, расположенном на Ходынском бульваре в Москве. Об этом сообщает СУ СКР по городу.

По данным ведомства, 29 октября группа подростков, находясь на парковке ТЦ, избили сверстников.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Как сообщает РИА Новости, пострадали подростки из движения "Рёдан".

"ЧВК Рёдан" является движением подростков, увлекающихся аниме и якобы устраивающих драки. Изначально название "Рёдан" было взято из манги (японский черно-белый комикс) аниме Hunter x Hunter, где аналогичным образом антагонисты назвали свою группировку.

В феврале текущего года в торговом центре в Москве между группой анимешников в этих футболках и так называемыми "офниками" возникла массовая драка, которую затем повторили в еще нескольких городах. После этого знак паука стал нарицательным, образовалось движение с названием "Рёдан", к которому почти сразу прибавили приставку "ЧВК".

Теги: москва, подростки, драка, рёдан


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