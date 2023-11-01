Обвиняемый в убийстве 2-летней девочки в Екатеринбурге частично признался на суде

Сегодня, 1 ноября, в Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела об убийстве 2-летней девочки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, на скамье подсудимых оказался 25-летний уроженец Березовского Роман Большаков. Трагедия случилась 13 мая этого года в Екатеринбурге: уралец остался с дочерью своей сожительницы, которая ушла на работу. Ребенок мешал Большакову проводить досуг и плакал. Тогда, по версии гособвинения, тот закрыл своей ладонью нос и рот девочки и удерживал, пока она не скончалась.

В ходе заседания Большаков вину признал частично, заявив, что якобы не желал смерти ребенку. Суд над ним будет продолжен.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по делу был допрошен ряд свидетелей и проведены необходимые экспертизы. Судебная психиатрическая экспертиза в отношении фигуранта показала, что он абсолютно вменяем и отдавал себе отчет в своих действиях.

Как уточнили в УМВД по Екатеринбургу, ранее не судимый подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска ОП №14. Выяснилось, что официально молодой человек нигде не работал, а мать убитой девочки трудится уборщицей и в качестве подработки торгует мороженым.

Ранее сообщалось, что убийце 2-летнего ребенка может грозить пожизненное заключение.