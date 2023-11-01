Вперед в будущее. В Екатеринбурге готовятся к футуристичному форуму "Города России"

Екатеринбург готовится принять у себя десятки, а может и сотни глав российских городов для обсуждения будущего страны, и перспектив ее развития. Встреча пройдет в рамках всероссийского форума стратегического планирования "Города России" на площадке "Екатеринбург-ЭКСПО". О самых интересных темах и том, куда движется страна, рассказал начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин.

Форум пройдет 16 и 17 ноября. Уральскую столицу посетят главы и делегации от Сахалина до Калининграда. В их числе также: Вологда, Архангельск, Чебоксары, Нефтекамск, Самара, Уфа, Кирово-Чепецк, Киров, Глазов, Воткинск и Макеевка с Горловкой из ДНР. Но, что не менее важно - в этом году участие примут мэры не только крупных, но и средних и малых городов, а также небольших населенных пунктов.

"Наверное, это даже хорошо, потому что когда мы говорим про города России, у нас 11 городов-миллионников, не считая Москвы и Санкт-Петербурга, и живет там все-таки не все население. Все население, экономический каркас страны, формируют малые и средние города. Глав сельских населенных пунктах мы тоже ждем", - отметил Прядеин.

Программа форума сформирована на 97% и предусматривает 65 мероприятий. Несмотря на то, что до начала еще полмесяца, регистрацию успешно прошли порядка 400 человек. Прядеин отметил, что темы, поднимаемые спикерами, будут интересны не только нишевым специалистам, но и обычным гражданам. В частности, на форуме планируется обсудить планы до 2045 года. Организаторы понимают, что некоторые предположения будут скорее размышлениями футурологов, чем прогнозами, однако именно на них строится ориентир, на который будут опираться градоначальники при развитии собственных территорий.

"Первый горизонт - планирование до 2030 года, потому что президентские выборы в следующем году, и нужно понимать повестку, которую в ближайшие 6 лет мы будем реализовывать все вместе. Сейчас нужно говорить про границы 2035-2040 годов с ориентиром до 2045 года. Это уже скорее про футуризм, но тем не менее нужно достаточно смело к этим вещам подходить, потому что среднесрочные цели и задачи мы ставим себе исходя из долгосрочных. Нам нужны целевые модели того, чего мы хотим, чтобы последовательно двигаться к ним", - объяснил Прядеин.

Особый акцент будет сделан на объединении ресурсов территорий, в том числе и информационных, которые помогли бы решать общие производственные, транспортные и кадровые проблемы. В их числе и агломерации. Главной целью российские власти поставят для себя развитие промышленности, не допуская создания городов-заводов. Территории должны развиваться и вместе с этим становиться только более комфортными для местных жителей и реализации их творческого потенциала.

"К 2030 году российский город должен стать комфортным городом, в котором жители найдут для себя все необходимое. В котором будет безопасно и комфортно рожать детей, их воспитывать, радоваться жизни и реализовывать себя в экономике как трудовая единица, получая за это достойную заработную плату", - отметил глава екатеринбургского департамента экономики.

Это не просто слова. Уже сейчас можно заметить, как реализовываются темы, поднимаемые экспертами на "Городах России" последние восемь лет. Среди них благоустройство городской среды и транспортная доступность между территориями. В этом году Екатеринбург и Свердловская область также сосредоточатся на рельсовом каркасе агломерации: так называемое наземное метро (электричка), трамвайные привязки, а также формирование сухого порта и работа скоростных магистралей.

Горожанам также будет интересно побывать на секциях Минэкономразвития и Центра стратегических разработок, где будет обсуждаться инвестклимат в городах и развитие туристической отрасли. Во время "Диалогов с мэром" сразу несколько градоначальников обсудят дальнейшие планы на время своей карьеры, а на пленарной сессии 16 ноября топовые спикеры обсудят ближайшие проекты и перспективы развития территорий.