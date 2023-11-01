01 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Правительство поддержало идею о выделении каждой школе медсестры, но где взять медиков - неизвестно

Минздрав России поддерживает предложение вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о прикреплении школьных врачей к медицинским организациям и о введении должности медсестры в образовательных учреждениях, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Яровой. Также предложение поддержали Минпросвещения и Роспотребнадзор.

При этом ведомства не сообщают (как и Яровая), где школы должны будут взять медсестер. В прошлом году в России насчитывалось более 39 тыс. общеобразовательных учреждений (это только школы, без детских садов). При этом, по данным того же Минздрава, сейчас дефицит медицинских работников в самой системе здравоохранения составляет около 100 тыс. (врачей, фельдшеров, медсестер). То есть дефицит предлагается увеличить еще более чем на треть.

Теги: медсестра, медики, школа, минздрав, ирина яровая


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