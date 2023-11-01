В работе мобильного приложения Сбербанка снова произошел сбой

Клиенты Сбербанка сообщают о проблемах при входе в мобильное приложение банка.

В кредитной организации заявили, что уже работают над исправлением ситуации.

Как сообщили РИА Новости в чате поддержки банка, сейчас можно воспользоваться веб-версией личного кабинета в браузере.

Несколько дней назад в работе мобильного приложения Сбера также произошел сбой. При попытке входа сообщалось, что отсутствует соединение с интернетом. Кроме того, в некоторых торговых сетях наблюдался сбой в работе эквайринга банка.