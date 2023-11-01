"Атомстройкомплекс" назвал самый популярный ЖК среди сотрудников компании

За три квартала 2023 года сотрудники "Атомстройкомплекса" приобрели 88 квартир по корпоративной жилищной программе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, второй год подряд самым популярным жилым комплексом среди сотрудников компании становится ЖК "NOVA Park" на Широкой речке – за три квартала 2023 года они приобрели здесь 21 квартиру в рамках корпоративной жилищной программы.

Средняя площадь квартир, выбранных сотрудниками, составляет 56,66 квадратных метров, а средний размер предоставленной скидки составил 11% от прайсовой стоимости.

Корпоративная жилищная программа действует в крупнейшем строительном холдинге Урала уже более 10 лет. Она позволяет сотрудникам решать жилищный вопрос с помощью работодателя.



"Помощь в решении жилищного вопроса – важное преимущество крупных компаний на рынке труда. Особенность нашего предприятия заключается в том, что помимо финансовой поддержки сотрудники получают уверенность в надежности возводимого жилья – ведь они сами участвуют в строительстве и видят изнутри, как организован этот процесс. Корпоративная жилищная программа является для нас эффективным инструментом мотивации. Возводя дома для себя, для своих близких, сотрудники максимально заинтересованы в высоком качестве выполнения всех работ, внедрении передовых решений, чаще выступают с инициативами", - рассказала директор по персоналу компании "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова.

Всего с 2013 года в рамках корпоративной жилищной программы сотрудники компании приобрели 857 квартир. Максимальные преференции получают люди, имеющие большой стаж работы в компании. Из 5,5 тысяч сотрудников треть работает 11 лет и дольше. В конце октября "Атомстройкомплекс" вошел в ТОП-10 работодателей года в Екатеринбурге – по результатам голосования горожан в рамках ежегодной "Народной премии".