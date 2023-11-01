01 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Югре добыча нефти в этом году снизится на 3,6%

В текущем году объем добычи нефти составит 215 млн тонн нефти, что на 3,6% ниже, чем годом ранее, сообщает ТАСС.

В 2024 году планируемый объем добычи - 222 млн тонн, 2025 году - 220 млн тонн, 2026 году - 219 млн тонн.

Согласно принятому правительством региона проекту закона о бюджете Югры, власти заложили прогнозную цену за баррель нефти в $63,4 по итогам 2023 года, $71,3 - в 2024 году и порядка $70 - в 2025-2026 годах.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова поясняла, что снижение добычи нефти связано с соглашением ОПЕК+.

Теги: добыча нефти, ОПЕК+, соглашение


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