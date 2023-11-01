На Камчатке закрыли дорогу из-за схода селя с Клкючевского вулкана

Движение транспорта на участке дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск закрыто из-за схода селевых потоков с вулкана Ключевского на Камчатке. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого правительства.

Движение закрыто на участке с 153 по 187 километр трассы. Ограничение будет действовать до 16:30 2 ноября.

Сегодня столб пепла поднялся на высоту до 14 километров над уровнем моря.

Извержение Ключевского вулкананачалось 23 июня. Активизировались и другие вулканы – Мутновский и Карымский, сохраняют активность Шивелуч и Безымянный.

Местным жителям и туристам в МЧС рекомендовали воздержаться от посещения этих вулканов и не приближаться к ним ближе чем на 25 км.