США и Израиль ведут переговоры о размещении в секторе Газа многонационального военного контингента

Власти США и Израиля ведут активные переговоры относительно возможности создания многонационального военного контингента в секторе Газа, в который могут войти и американские войска, передает Bloomberg.

В качестве подтверждения того, что США не останутся в стороне от конфликта, агентство приводит слова госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Вашингтон "не может вернуться к статусу-кво, пока ХАМАС управляет сектором Газа". Он добавил, что оккупация сектора Газа Израилем недопустима, это понимают и в самом Израиле, поэтому рассматривается некое "множество возможных вариантов".