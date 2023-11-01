Пострадавший в ДТП уральский футболист умер, не приходя в сознание

Футболист ФК "Уралец-ТС Нижний Тагил", воспитанник и экс-футболист футбольного клуба "Амкар" Кирилл Кочетов, пострадавший в ДТП, умер сегодня утром, не приходя в сознание. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ФК "Амкар".

"Кирилл боролся, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью. ФК "Амкар Пермь" и ФК "Уралец ТС" совместно окажут всю необходимую помощь семье Кочетовых. Мы скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким Кирилла", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 11 октября. На 25 километре автодороги Горнозаводск-граница Свердловской области воспитанник "Академии-Амкар", 23-летний футболист Денис Федорочев, управляя автомобилем "Лада Приора", выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Газелью".

Один из пассажиров - футболист ФК "Уралец-ТС Нижний Тагил", воспитанник и экс-футболист футбольного клуба "Амкар" Евгений Ситников погиб на месте. Кирилл Кочетов получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сам водитель - Денис Федорочев и другой пассажир, воспитанник "Академии-Амкар" Кирилл Мыльников получили травмы и были госпитализированы, но потом их отправили на амбулаторное лечение.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело.