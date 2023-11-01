В "Октагоне" до сих пор не знают, где главред издания Игорь Рябов и что с ним

В "Октагоне" высказались о задержании главреда издания Игоря Рябова. По данным редакции, по состоянию на вчерашний день, с ним велось дознание. Каких-либо других действий не было.

"В МВД "Октагон" направил официальный запрос с требованием дать достоверную информацию о проводимых в отношении сотрудников нашего СМИ действиях. Ведомство до сих пор официально никак не прокомментировало ситуацию", - говорится в заявлении редакции.

Напомним, о задержании Рябова в рамках уголовного дела о клевете стало известно 31 октября. Он мог иметь отношение к анонимному тг-каналу "Образ будущего". Вполне возможно, что задержание связано с очередным раундом "чисток" анонимных телеграм-каналов. Задержана также сотрудница "Октагон.Медиа" Мария Гайко. Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" обращает внимание, что с их задержанием перестали работать каналы "Образ будущего" и "Газ-батюшка".

Издание "Октагон.Медиа" с редакциями в Екатеринбурге и Москве было создано в 2020 г. на базе закрытого екатеринбургского интернет-СМИ Bombus. С момента основания его главредом стал московский политолог Игорь Рябов.