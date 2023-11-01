ХАМАС опубликовало список иностранцев, которые смогут покинуть сектор Газа

Палестинское радикальное движение ХАМАС опубликовало списки лиц, которые могут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах". Всего в них насчитывается не менее 430 человек.

Иностранные граждане и палестинцы с двойным гражданством 1 ноября смогут уехать из анклава. Это касается граждан Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Автралии, Болгарии, Индонезии и Иордании.

Также в списках значатся сотрудники Международного комитета Красного Креста и НПО, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Египет не желает открывать коридоры для беженцев из Газы. Каир недоволен давлением, которое на него оказывает Запад с требованием открыть КПП с сектором Газа.