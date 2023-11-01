Новая подстанция "Бобровка" на Урале готовится к вводу в работу

Сотрудники Центральных электросетей филиала "Россети Урал" – "Свердловэнерго" построили новую трансформаторную подстанцию 35 кВ "Бобровка". Сейчас объект готовится к вводу в работу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре "Россети Урал", совокупная мощность подстанции составляет 4 МВА. Она предназначена для электроснабжения стремительно развивающегося пригорода Екатеринбурга – населенного пункта Бобровский Сысертского городского округа.

За последние два года в энергокомпанию с данной территории поступило порядка 800 заявок на технологическое присоединение. Основная задача подстанции – распределение нагрузки с действующих энергообъектов, возможность их резервирования и повышение качества и надежности электроснабжения порядка трех тысяч жителей и социально значимых объектов населенного пункта.

Подстанцию "Бобровка" энергетики построили в максимально сжатые сроки, всего за полтора месяца. Объект вводят в эксплуатацию в преддверии прохождения зимнего максимума нагрузок. Дополнительную надежность энергоснабжения получат улицы Краснодеревцев, Южная, Ворошилова, Солнечная, Кузнечная, Малышева, а также жители коттеджных поселков и ДНТ Литературный, Бобровская горка, Лесная поляна, Западный, ДНТ Дачное, ДНТ Солнечное, СНТ Фиалка и жители домов в поселке Колос.

Новый энергообъект оснащен силовым трансформатором установленной мощностью 4 МВА, коммутационным оборудованием, обеспечивающим автоматическое резервирование электроснабжения клиентов в случае технологических нарушений. Также энергетики завершают строительство нескольких дополнительных линий электропередачи 6 кВ общей протяженностью порядка одного километра.

Новая подстанция и вся электросетевая инфраструктура полностью оснащены современным оборудованием и конструкциями отечественного производства. Современная система телемеханики позволяет отслеживать все параметры энергообъекта в режиме реального времени. Нелинейные ограничители напряжения производят защиту от грозовых и коммутационных перенапряжений изоляции электроустановок в сетях низкого и высокого напряжения.

Общая стоимость затрат на строительство нового энергообъекта составила порядка 40 млн рублей.