01 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В МИД высказались о грядущей экстрадиции собкора "Российской газеты" в Болгарии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о том, что собкор "Российской газеты" в Болгарии Александр Гацак "получил от местных властей "чёрную метку"" – ему аннулировали аккредитацию и заявили о предстоящей экстрадиции.

"Очередной противоправный ход натовцев против российских журналистов, которых они маниакально преследуют. Будем принимать ответные меры", - написала Захарова в своем telegram-канале.

Ранее главред "Октагон.Медиа" Игорь Рябов задержан в рамках уголовного дела о клевете. В квартире журналиста проходили обыски. Задержанный мог иметь отношение к анонимному тг-каналу "Образ будущего". Вполне возможно, что задержание связано с очередным раундом "чисток" анонимных телеграм-каналов. Помимо Рябова, задержана еще одна сотрудница "Октагон.Медиа" Мария Гайко. Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" обращает внимание, что с их задержанием перестали работать каналы "Образ будущего" и "Газ-батюшка".

Теги: Мария Захарова, МИД, Александр Гацак


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