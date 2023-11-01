01 Ноября 2023
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Политика Иркутская область
Фото: irzs.ru

Спикер ЗакСобрания Иркутской области Александр Ведерников открыл парламентскую школу для новых депутатов и глав поселений

Парламентская школа для депутатов муниципальных Дум и глав поселений, избранных впервые 10 сентября 2023 года, прошла сегодня в Законодательном Собрании Иркутской области. В диалоге с новыми коллегами приняли участие спикер регионального парламента Александр Ведерников, руководители профильных комитетов ЗС и областных министерств, представители прокуратуры и Контрольно-счетной палаты, сообщает пресс-служба ЗакСобрания региона.

По мнению Александра Ведерникова депутатам и главам поселений муниципальных образований будет полезно изучить механизм инициативного бюджетирования, который дает возможность привлекать дополнительное финансирование на развитие территорий.

александр ведерников(2023)|Фото: irzs.ru

«В сентябре в Иркутской области прошли выборные кампании. Обновились более чем на 70% составы дум Шелеховского, Тулунского и Мамско-Чуйского районов. Также было избрано более семисот депутатов поселенческого уровня. Состав обновился почти на 65%. Среди глав поселений тоже есть «новички». Именно для вас, тех, кто делает первые шаги на этом пути, мы проводим парламентскую школу, чтобы ввести вас в курс дела, рассказать, как правильно решать вопросы, которые постоянно встают перед муниципальными образованиями», – отметил Александр Ведерников.

александр ведерников(2023)|Фото: irzs.ru

Эксперты рассказали об особенностях подготовки и антикоррупционной экспертизе муниципальных правовых актов, а также о формировании и исполнении местных бюджетов. Кроме того, депутатам и главам поселений представили практику реализации инициативных проектов в Иркутской области.

 

Теги: парламентская школа, александр ведерников, депутаты, заксобрание иркутской области


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