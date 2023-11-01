В Екатеринбург приедут главы Макеевки и Горловки для обсуждения будущего России

Уже в этом месяце в Екатеринбург приедут главы последних присоединенных к России территорий - Горловки и Макеевки (ДНР). Об этом в ходе брифинга рассказал начальник департамента экономики местной администрации Алексей Прядеин. По его словам, гости, наряду с другими мэрами, примут участие во всероссийском форуме стратегического планирования "Города России".

По его словам, всего на форум, не считая представителей Свердловской области, уже зарегистрировалось порядка 400 человек. География тоже обширная - от Сахалина до Калининграда. Но, что не менее важно - в этом году участие примут главы не только крупных, но и средних и малых городов, а также небольших населенных пунктов.

"Из города в Калининградской области приедут, приезжает глава одного из районов Сахалина. Мэров достаточно много, не упоминая даже уральских: Вологда, Архангельск, Чебоксары, Нефтекамск, Самара, Уфа, Макеевка, Горловка, Кирово-Чепецк, Киров, Глазов, Воткинск и другие. В этом году я с удовольствием для себя отмечаю, что к нам едут не только главы крупных городов. Наверное, это даже хорошо, потому что когда мы говорим про города России, у нас 11 городов-миллионников, не считая Москвы и Санкт-Петербурга, и живет там все-таки не все население. Все население, экономический каркас страны, формируют малые и средние города. Глав сельских населённых пунктах мы тоже ждем", - отметил Прядеин.

Форум пройдет 16 и 17 ноября на площадке конгресс-центра "Екатеринбург-ЭКСПО".