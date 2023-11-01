В Екатеринбург приедут главы Макеевки и Горловки для обсуждения будущего России

01 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбург приедут главы Макеевки и Горловки для обсуждения будущего России

Уже в этом месяце в Екатеринбург приедут главы последних присоединенных к России территорий - Горловки и Макеевки (ДНР). Об этом в ходе брифинга рассказал начальник департамента экономики местной администрации Алексей Прядеин. По его словам, гости, наряду с другими мэрами, примут участие во всероссийском форуме стратегического планирования "Города России".

По его словам, всего на форум, не считая представителей Свердловской области, уже зарегистрировалось порядка 400 человек. География тоже обширная - от Сахалина до Калининграда. Но, что не менее важно - в этом году участие примут главы не только крупных, но и средних и малых городов, а также небольших населенных пунктов.

"Из города в Калининградской области приедут, приезжает глава одного из районов Сахалина. Мэров достаточно много, не упоминая даже уральских: Вологда, Архангельск, Чебоксары, Нефтекамск, Самара, Уфа, Макеевка, Горловка, Кирово-Чепецк, Киров, Глазов, Воткинск и другие. В этом году я с удовольствием для себя отмечаю, что к нам едут не только главы крупных городов. Наверное, это даже хорошо, потому что когда мы говорим про города России, у нас 11 городов-миллионников, не считая Москвы и Санкт-Петербурга, и живет там все-таки не все население. Все население, экономический каркас страны, формируют малые и средние города. Глав сельских населённых пунктах мы тоже ждем", - отметил Прядеин.

Форум пройдет 16 и 17 ноября на площадке конгресс-центра "Екатеринбург-ЭКСПО".

Теги: Макеевка, Горловка, Екатеринбург, форум Города России


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}