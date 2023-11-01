Опрос: 77% жителей Екатеринбурга считают "черную пятницу" обманом

Подавляющее большинство жителей Екатеринбурга не верит, что в так называемую "черную пятницу" продавцы честно снижают цены. Таковы результаты исследования сервиса SuperJob.

В опросе, который проводился в конце октября, приняли участие представители экономически активного населения столицы Урала. Согласно результатам (есть в распоряжении Накануне.RU), лишь 11% екатеринбуржцев полагают, что "черная пятница" – это честное снижение цен. А вот 77% опрошенных считают ноябрьскую распродажу обманом.

73% уральцев заявили, что не будут приобретать товаров в "черную пятницу". Планирует покупки только каждый десятый опрошенный. А средняя сумма, которую готовы потратить респонденты, составляет 15,5 тысяч рублей.

Ранее другой опрос показал, что большинство работающих жителей Екатеринбурга уже строят планы на отпуск в следующем году.