01 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Экс-защитника сборной России по футболу задержали с крупной партией наркотиков — ему грозит пожизненное

Экс-футболист сборной России Алексей Бугаев (выступал также за клубы "Торпедо", "Томь", "Краснодар") задержан по подозрению в сбыте наркотиков. По данным СМИ, у него при себе было полкило мефедрона.

В полиции экс-футболист признался, что подрабатывал наркокурьером и перед задержанием успел разложить закладки возле общежитий студгородка Кубанского аграрного университета в Краснодаре.

Бугаев рассказал, что после ухода из профессионального футбола у него начались финансовые трудности в семье. Спортсмен начал пить и накопил долги — около 70 тыс. руб. неоплаченных налогов с пенями.

На 42-летнего мужчину завели уголовное дело по статье 228.1 (производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере), она предполагает лишение свободы вплоть до пожизненного. При этом сейчас Бугаев задержан за неповиновение сотрудникам полиции: по данным Shot, он пытался убежать в момент задержания.

Алексей Бугаев(2023)|Фото: sport-express.ru/Александр Федоров

Воспитанник "Торпедо" Алексей Бугаев пробился в основной состав в 20 лет и за пару лет добился такого прогресса, что попал на радары ведущих клубов, а также сборной России. В 2004 году команда Сергея Петренко боролась за чемпионство и лидировала в таблице после первого круга, а в ее составе блистали Александр Панов и Игорь Лебеденко, Игорь Семшов и Константин Зырянов, а также и Алексей Бугаев, который играл настолько впечатляюще, что попал в финальную заявку сборной на Евро-2004. Турнир должен был стать трамплином перед роскошной карьерой, но после возвращения в Россию она покатилась вниз — все из-за проблем игрока с алкоголем.

Теги: алексей бугаев, наркотики, закладки


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