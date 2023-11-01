В Совфеде рассказали, как реагировать на события в аэропорту Махачкалы

Сенатор Совета Федерации Андрей Клишас высказался о том, какой должна быть реакция на события в аэропорту Махачкалы. Он отреагировал на пост председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, который тот опубликовал в своем telegram-канале.

Кабанов сообщил, что в результате событий, произошедших в Дагестане, "власть попала в самую неприятную ситуацию, связанную с принятием мер в отношении участников беспорядков". С одной стороны, большая часть населения России обоснованно ждет жесткого наказания для организаторов и всех участников "массовых" беспорядков, погромов, а также националистических выступлений/провокаций. Но при этом есть ещё и те, кто поддерживает радикалов, разделяя их взгляды.

"Вот и стоят руководители перед выбором политического решения, связанного с наказанием. Вот когда перед государством стоит выбор: закон и порядок или псевдолояльность агрессивно настроенного меньшинства", - написал Кабанов, уточняя, что выбирать надо только закон.

Тысячелетняя история России показала, что орду и смуту побеждает только сила, а сила – в правде и законе, подытожил Кабанов.

"Согласен с Кириллом Кабановым. Никакого "политического решения" быть не может, только жесткая реакция в рамках закона, уголовные дела и реальные сроки", - написал Клишас в своем telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин счел, что события в Махачкале инспирированы через соцсети, в том числе с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб.

Напомним, 29 октября толпа мужчин численностью более тысячи устроила погромы в махачкалинском аэропорту. Недовольство людей вызвала новость о том, что якобы в регион прибыл рейс из Израиля. Несмотря на усилия правоохранителей, толпа смогла прорваться на взлетно-посадочную полосу. Спустя время воздушная гавань Махачкалы была освобождена от незаконно проникших туда людей. Возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки).