01 Ноября 2023
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Фото: Leah Millis/Reuters

Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины

Президент США Джо Байден наложит вето на проект о выделении помощи Израилю, если он будет согласован в Палате представителей Конгресса США в нынешнем виде, без упоминания Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

Отмечается, что республиканцы, представившие этот законопроект, "политизируют поддержку со стороны США и демонстрируют расхождения в подходе к союзникам".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты смогут одновременно поддерживать Украину и Израиль, а также обеспечивать "международную безопасность". Он запросил у Конгресса в общей сложности 106 млрд долларов. Согласно предложению Белого дома, Украина и Израиль получат помощь из одного пакета: 61,3 млрд долларов получит Украина, 14,3 млрд долларов — Израиль.

Теги: байден, израиль, украина, помощь


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