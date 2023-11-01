01 Ноября 2023
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Фото: ГИБДД

В Тюменской области подросток без прав взял без спроса машину брата и устроил ДТП

В Тюменской области 17-летний подросток без прав взял ключи от машины брата без спроса и устроил ДТП, сообщили Накануне.RU в региональном управлении ГИБДД.

ДТП произошло сегодня ночью, на пятом километре дороги к поселку Подъем от автодороги Екатеринбург - Тюмень. Юноша, управляя ВАЗ 2106 съехал в кювет и въехал в дерево. Травмы получили водитель и 18-летний пассажир автомобиля.

По словам подростка, они вместе с другом поехали кататься по поселку.

Теги: подросток, ДТП, травмы


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